Большинство граждан ЕС поддерживают расширение Евросоюза 2.09.2025, 18:31

Такие настроения связаны с вызовами безопасности перед Европой.

Более половины граждан ЕС поддерживают его расширение – такие настроения связаны с вызовами безопасности перед Европой.

Данные Евробарометра по расширению представила в Копенгагене еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает «Европейская правда».

«Результаты подтверждают восходящий тренд общественной поддержки расширения с начала полномасштабной войны в Украине. Забота о нашей безопасности увеличила поддержку расширения», – отметила Кос.

В целом по ее словам, расширение ЕС поддерживают 56% опрошенных.

Наибольшая поддержка наблюдается на севере Европы, особенно в Дании и Швеции – почти 80%.

Кос также отметила, что две трети молодых людей поддерживают расширение Евросоюза.

Марта Кос также рассказала, что на неформальной встрече министров по европейским делам в Копенгагене речь шла о путях продвижения в переговорах о членстве, несмотря на двусторонние беспокойства некоторых государств.

Венгрия на выходных повторила, что не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

