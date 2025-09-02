В Беларуси будут регулировать цены на ритуальные услуги и товары 1 2.09.2025, 20:27

Новые правила устанавливают предельный норматив рентабельности.

Правительство Беларуси ввело ценовое регулирование для бизнеса, оказывающего ритуальные услуги, пишет OfficeLife.

Это предусмотрено постановлением «Совмина», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новые правила устанавливают предельный норматив рентабельности, которую можно включать в отпускную цену, в размере 50%.

Кроме того, организациям, оказывающим ритуальные услуги, разрешено включать в цену стоимость сырья и материалов только по себестоимости. То есть по цене их приобретения и фактически понесенных расходов на доставку.

Также ценовое регулирование вводится на некоторые товары, используемые в процессе похорон: гробы, идентификационные столбики, кресты и ритуальные тумбы. Это касается как изготовленной в Беларуси продукции, так и импорта.

Для них предельная надбавка импортера установлена в размере 30%, а предельная максимальная оптовая и торговая (с учетом оптовой) надбавка к отпускной цене производителя или импортера – 70%.

Постановление вступит в силу через месяц после опубликования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com