2 сентября 2025, вторник, 21:04
В Беларуси будут регулировать цены на ритуальные услуги и товары

  • 2.09.2025, 20:27
Новые правила устанавливают предельный норматив рентабельности.

Правительство Беларуси ввело ценовое регулирование для бизнеса, оказывающего ритуальные услуги, пишет OfficeLife.

Это предусмотрено постановлением «Совмина», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новые правила устанавливают предельный норматив рентабельности, которую можно включать в отпускную цену, в размере 50%.

Кроме того, организациям, оказывающим ритуальные услуги, разрешено включать в цену стоимость сырья и материалов только по себестоимости. То есть по цене их приобретения и фактически понесенных расходов на доставку.

Также ценовое регулирование вводится на некоторые товары, используемые в процессе похорон: гробы, идентификационные столбики, кресты и ритуальные тумбы. Это касается как изготовленной в Беларуси продукции, так и импорта.

Для них предельная надбавка импортера установлена в размере 30%, а предельная максимальная оптовая и торговая (с учетом оптовой) надбавка к отпускной цене производителя или импортера – 70%.

Постановление вступит в силу через месяц после опубликования.

