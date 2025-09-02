В Беларуси будут регулировать цены на ритуальные услуги и товары

В Беларуси будут регулировать цены на ритуальные услуги и товары1
- 2.09.2025, 20:27
Новые правила устанавливают предельный норматив рентабельности.
Правительство Беларуси ввело ценовое регулирование для бизнеса, оказывающего ритуальные услуги, пишет OfficeLife.
Это предусмотрено постановлением «Совмина», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Новые правила устанавливают предельный норматив рентабельности, которую можно включать в отпускную цену, в размере 50%.
Кроме того, организациям, оказывающим ритуальные услуги, разрешено включать в цену стоимость сырья и материалов только по себестоимости. То есть по цене их приобретения и фактически понесенных расходов на доставку.
Также ценовое регулирование вводится на некоторые товары, используемые в процессе похорон: гробы, идентификационные столбики, кресты и ритуальные тумбы. Это касается как изготовленной в Беларуси продукции, так и импорта.
Для них предельная надбавка импортера установлена в размере 30%, а предельная максимальная оптовая и торговая (с учетом оптовой) надбавка к отпускной цене производителя или импортера – 70%.
Постановление вступит в силу через месяц после опубликования.