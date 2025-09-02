С поля под Клецком исчезла рогачевская сгущенка

С поля под Клецком исчезла рогачевская сгущенка4
Что известно о «дерзком» ограблении.
В Минской области произошло необычное и весьма дерзкое ограбление.
Местные позаботились о благоустройстве придорожных участков поля, обтянув тюки с соломой в красочные баннеры.
Дизайном послужила одна из самых узнаваемых баночек в стране – сгущенка. Но случилось неожиданное – соломенные скульптуры обнесли.
Об этом рассказали в Instagram-аккаунте предприятия «Кухчицы» .
Что известно об ограблении
Как рассказано в посте с эмоциональным заходом «Ну что за люди!», воришки украли сразу два баннера.
Каждый год перед «Дажынкамі» сельхозорганизации устанавливают на полях соломенные скульптуры. В том числе в виде сгущенки.
«Обидно становится, когда проезжающие люди не просто фотографируются на фоне соломенных скульптур, а своими действиями наносят вред», – говорится в сообщении.
Сотрудники предприятия спрашивают: «Неужели не жалко такой красоты, усилий аграриев, затраченных на установку фигур?»