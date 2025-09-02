закрыть
С поля под Клецком исчезла рогачевская сгущенка

4
  • 2.09.2025, 21:01
  • 3,562
С поля под Клецком исчезла рогачевская сгущенка

Что известно о «дерзком» ограблении.

В Минской области произошло необычное и весьма дерзкое ограбление.

Местные позаботились о благоустройстве придорожных участков поля, обтянув тюки с соломой в красочные баннеры.

Дизайном послужила одна из самых узнаваемых баночек в стране – сгущенка. Но случилось неожиданное – соломенные скульптуры обнесли.

Об этом рассказали в Instagram-аккаунте предприятия «Кухчицы» .

Что известно об ограблении

Как рассказано в посте с эмоциональным заходом «Ну что за люди!», воришки украли сразу два баннера.

Каждый год перед «Дажынкамі» сельхозорганизации устанавливают на полях соломенные скульптуры. В том числе в виде сгущенки.

«Обидно становится, когда проезжающие люди не просто фотографируются на фоне соломенных скульптур, а своими действиями наносят вред», – говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия спрашивают: «Неужели не жалко такой красоты, усилий аграриев, затраченных на установку фигур?»

