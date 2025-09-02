закрыть
2 сентября 2025, вторник, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша попросила США пригласить ее в G20

  • 2.09.2025, 21:11
  • 1,380
Польша попросила США пригласить ее в G20

Страна-соседка Беларуси вошла в клуб «триллионных экономик».

Польша попросила США предоставить ей приглашение в G20 в 2026 году. Об этом сообщил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский, находящийся с визитом в Майами.

«В связи с тем, что Польша вошла в клуб «триллионных экономик» (страны с ВВП больше $1 трлн - прим.), я попросил, чтобы США, будучи председателем G20 в 2026 году, пригласили нас в свои ряды», - заявил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Ранее глава польского МИД заявлял о целях вступить в G20 до 2030 года.

G20 была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств: Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами Группы двадцати являются 19 государств (наряду со странами-учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея), а также Евросоюз и Афросоюз.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов