Пять регионов, где Третья мировая война может начаться прямо сейчас

Пять регионов, где Третья мировая война может начаться прямо сейчас3
- 20.09.2025, 12:53
- 4,876
«Красные линии» и реальные каналы связи помогут избежать фатальной ошибки.
Эксперты по международной безопасности предупреждают, что в 2025 году риск глобального конфликта возрос. Вероятными очагами возможной Третьей мировой войны называются пять регионов — Тайваньский пролив, восточный фланг НАТО, Ближний Восток (Израиль–Иран), Корейский полуостров и индийско-китайские Гималаи, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Каждый из этих фронтов имеет собственные «триггеры» — нерешённые конфликты, смещающийся баланс сил и союзнические обязательства, которые могут быстро втянуть великие державы. Дроны, ракеты, переполненное воздушное пространство — одна секунда способна изменить ход событий.
Тайваньский пролив.
Давление Китая, поддержка США и союзников, риск блокады и провокаций создают угрозу прямого столкновения.
Украина и восточный фланг НАТО.
Каждая ракета, пересекшая границу, каждое столкновение в Чёрном море может стать поводом для эскалации. Балтийский регион также в зоне риска.
Ближний Восток.
Открытое противостояние Израиля и Ирана грозит цепной реакцией — вовлечением «Хезболлы», ударов по энергетической инфраструктуре и вмешательством США.
Корейский полуостров.
Cтарый конфликт с новыми вооружениями. Любая провокация Пхеньяна или ошибка Сеула может быстро перерасти в артиллерийский и ракетный обмен с риском ядерного давления.
Гималаи.
Cпорная граница между Индией и Китаем, уже приводившая к смертельным стычкам, остаётся «фитилём» между ядерными державами.
По мнению экспертов, ситуация в 2025 году хуже, чем десять лет назад. Скорость принятия решений из-за дронов и гиперзвуковых ракет минимальна, а взаимное сдерживание не достаточно эффективно.
Предотвратить глобальную войну ещё возможно. Для этого нужны чёткие «красные линии», реальные каналы связи, готовность к затяжным операциям и устойчивость экономик. В противном случае ошибка или провокация на локальном фронте может обернуться мировой катастрофой.