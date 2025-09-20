закрыть
Пять регионов, где Третья мировая война может начаться прямо сейчас

3
  • 20.09.2025, 12:53
  • 4,876
Пять регионов, где Третья мировая война может начаться прямо сейчас
Фото: U.S. Air Force

«Красные линии» и реальные каналы связи помогут избежать фатальной ошибки.

Эксперты по международной безопасности предупреждают, что в 2025 году риск глобального конфликта возрос. Вероятными очагами возможной Третьей мировой войны называются пять регионов — Тайваньский пролив, восточный фланг НАТО, Ближний Восток (Израиль–Иран), Корейский полуостров и индийско-китайские Гималаи, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Каждый из этих фронтов имеет собственные «триггеры» — нерешённые конфликты, смещающийся баланс сил и союзнические обязательства, которые могут быстро втянуть великие державы. Дроны, ракеты, переполненное воздушное пространство — одна секунда способна изменить ход событий.

Тайваньский пролив.

Давление Китая, поддержка США и союзников, риск блокады и провокаций создают угрозу прямого столкновения.

Украина и восточный фланг НАТО.

Каждая ракета, пересекшая границу, каждое столкновение в Чёрном море может стать поводом для эскалации. Балтийский регион также в зоне риска.

Ближний Восток.

Открытое противостояние Израиля и Ирана грозит цепной реакцией — вовлечением «Хезболлы», ударов по энергетической инфраструктуре и вмешательством США.

Корейский полуостров.

Cтарый конфликт с новыми вооружениями. Любая провокация Пхеньяна или ошибка Сеула может быстро перерасти в артиллерийский и ракетный обмен с риском ядерного давления.

Гималаи.

Cпорная граница между Индией и Китаем, уже приводившая к смертельным стычкам, остаётся «фитилём» между ядерными державами.

По мнению экспертов, ситуация в 2025 году хуже, чем десять лет назад. Скорость принятия решений из-за дронов и гиперзвуковых ракет минимальна, а взаимное сдерживание не достаточно эффективно.

Предотвратить глобальную войну ещё возможно. Для этого нужны чёткие «красные линии», реальные каналы связи, готовность к затяжным операциям и устойчивость экономик. В противном случае ошибка или провокация на локальном фронте может обернуться мировой катастрофой.

