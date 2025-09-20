Microsoft прекращает обновления Windows

Microsoft прекращает обновления Windows8
- 20.09.2025, 15:15
- 2,696
Но пользователи могут превратить свои старые ПК в «хромбуки».
Для более чем 200 миллионов пользователей Windows наступает переломный момент: уже через 25 дней их устройства без обновлений окажутся под угрозой вирусов и кибератак. Microsoft предлагает обновиться до Windows 11 ради безопасности, но апгрейд доступен лишь для компьютеров с новыми характеристиками, а остальным грозит свалка, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Проблему неожиданно решила компания Back Market — дистрибьютор подержанных ПК. Там заявили: «Мы отказываемся смотреть, как сотни миллионов исправных компьютеров становятся электронным мусором, самым быстрорастущим видом отходов в мире». Вместо этого пользователям предлагают установить Chrome OS Flex — бесплатную версию системы Google, превращающую старые ПК и Mac в хромбуки.
Ранее сторонники Linux пытались продвигать свои решения для «застрявших» пользователей Windows 10, но Chrome OS Flex выглядит более доступным вариантом. Она идеально подходит для онлайн-задач — почты, видео, документов, звонков.
Система отличается простотой и легкостью — запускается даже на старом «железе» с ограниченной памятью и хранилищем, быстро загружается, обновляется автоматически и удобна для новичков. При этом встроенная антивирусная защита и шифрование делают ее безопасным вариантом для тех, кто опасается киберугроз.
Таким образом, в противостоянии Microsoft и Google появляется новый фронт — теперь не только Edge против Chrome или Copilot против Gemini, но и Windows против Chrome OS Flex. Для миллионов пользователей это может стать реальной альтернативой дорогостоящей замене компьютера.