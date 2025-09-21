Встреча Путина и Трампа на Аляске привела к одному неприятному последствию 5 21.09.2025, 8:56

10,078

В Bloomberg раскрыли подробности.

15 августа 2025 года президент США Дональд Трамп и руководитель России Владимир Путин провели переговоры на территории американского штата Аляска. Они привели к неприятному последствию: Путин решил продолжать военную эскалацию, в частности удары по украинской энергетике и другой инфраструктуре. Об этом со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, пишет издание Bloomberg

По словам этих источников, «Путин пришел к выводу, что военная эскалация является лучшим способом заставить Украину пойти на переговоры на его условиях, и что Дональд Трамп вряд ли сделает что-то существенное для укрепления обороны Киева». Также переговоры показали Путину, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт. Поэтому Россия продолжит наносить удары по энергетической сети Украины и другой инфраструктуре.

Bloomberg собрал статистику, пользуясь информацией от командования Воздушных сил Украины. Так вот за месяц после переговоров Трампа и Путина количество ударов российских беспилотников и ракет по Украине увеличилось примерно на 46%.

Также Путин наблюдает за операцией Израиля в Газе. По мнению источников издания, правитель России считает эту кампанию более жесткой, чем войну России. Однако, как считает Путин, в целом правительства США и Европы поддержали ее.

