В Беларуси впервые обнаружили затопленное поселение XII-XIII веков 21.09.2025, 12:00

Оно находится на дне водоема на глубине около одного метра.

Впервые на территории Беларуси учеными было обнаружено затопленное поселение, которое датируется 12-13 веком, пишет канал «De facto. Беларуская навука». Уникальное открытие было сделано учеными Института истории при поддержке дайвинг-центра.

Историки под руководством Ивана Спирина нашли поселение круглой формы диаметром около 50 метров, которое находится на дне водоема на глубине около одного метра.

Во время разведывательной экспедиции был составлен план поселения, собраны материалы — украшения, оружие, орудия труда, предметы быта.

Интересно, что по предварительным выводам, данное поселение было уничтожено во время военного конфликта в 13 веке. Ученые не раскрыли его местоположение. Объект пока недостаточно исследованный.

