закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси впервые обнаружили затопленное поселение XII-XIII веков

  • 21.09.2025, 12:00
В Беларуси впервые обнаружили затопленное поселение XII-XIII веков

Оно находится на дне водоема на глубине около одного метра.

Впервые на территории Беларуси учеными было обнаружено затопленное поселение, которое датируется 12-13 веком, пишет канал «De facto. Беларуская навука». Уникальное открытие было сделано учеными Института истории при поддержке дайвинг-центра.

Историки под руководством Ивана Спирина нашли поселение круглой формы диаметром около 50 метров, которое находится на дне водоема на глубине около одного метра.

Во время разведывательной экспедиции был составлен план поселения, собраны материалы — украшения, оружие, орудия труда, предметы быта.

Интересно, что по предварительным выводам, данное поселение было уничтожено во время военного конфликта в 13 веке. Ученые не раскрыли его местоположение. Объект пока недостаточно исследованный.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин