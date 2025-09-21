Британия, Канада и Австралия признали Палестинское государство 21.09.2025, 17:21

Страны, признавшие Палестину, также выступили против группировки ХАМАС.

Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства. Соответствующие заявления опубликовали руководители правительств этих стран.

«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», – сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в соцсети X.

Его канадский коллега Марк Карни вышел с подобным заявлением, отметив, что Оттава предлагает Палестине «свое партнерство в построении надежды на мирное будущее» и для нее, и для Израиля.

Тем временем глава австралийского правительства Энтони Албаниз опубликовал совместное с министром иностранных дел страны Пенни Вонг заявление о признании независимости и суверенитета Палестины.

«Сегодняшнее признание Палестины Австралией, Канадой и Великобританией является частью скоординированных международных усилий, направленных на создание нового импульса для решения на основе создания двух государств, начиная с прекращения огня в Газе и освобождения заложников, захваченных во время зверств (совершенных ХАМАС. – Ред.) 7 октября 2023 года», – говорится в документе.

Среди прочего, в заявлении отмечается, что террористическая организация ХАМАС «не должна играть никакой роли в Палестине», и указывается, что глава Палестинской администрации Махмуд Аббас подтвердил признание права Израиля на существование и «взял на себя прямые обязательства перед Австралией», в частности относительно проведения демократических выборов и осуществления значительных реформ в сферах финансов, управления и образования.

В своем обращении британский премьер также подчеркнул, что ХАМАС не будет иметь места в правительстве и секторе безопасности Палестины и анонсировал новые санкции против членов группировки. Против группировки выступил и Карни.

«Дальнейшие шаги, включая установление дипломатических отношений и открытие посольств, будут рассматриваться по мере прогресса Палестинской администрации в выполнении своих обязательств по реформам», – отмечает австралийская сторона.

По ее словам, уже сейчас международное сообщество работает над разработкой «надежного мирного плана», который позволит отстроить Газу, укрепить способность государства Палестина и гарантирует безопасность Израиля.

Премьеры Британии и Канады в своих обращениях также акцентируют на гибели десятков тысяч людей из-за ударов Израиля по Газе и строительстве израильских поселений на Западном берегу реки Иордан в Палестинской Автономии, критикуя нынешнее правительство Израиля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com