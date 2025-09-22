закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько F-16 нужно Украине для наступательных операций?

1
  • 22.09.2025, 17:16
  • 1,794
Сколько F-16 нужно Украине для наступательных операций?

Военный эксперт назвал цифру.

Воздушные силы ВСУ благодаря истребителям F-16 эффективно сбивают российские воздушные средства, которые запускаются оккупантами против мирных городов Украины во время массированных атак.

Украина нуждается в значительно большем количестве истребителей F-16 для применения этих самолетов во время наступательных операций. Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал в эфире «Фабрики новостей».

Эксперт отметил, что все истребители F-16, полученные Украиной, задействованы.

«Они работают. Насколько эффективно? Возьмите карты ударов российских ракет по объектам, и вы удивитесь, что эти объекты как-то упорно одинаковые. Это - Васильков, Белая Церковь, Староконстантинов, Коломыя, Луцк. Я не боюсь их называть. Все знают названия этих аэродромов», - отметил Грабский.

Он добавил, что особенно российские захватчики атакуют Староконстантинов, потому что это опорная аэродромная сеть Украины.

Эксперт отметил, что данные о количестве авиатехники в Украине серьезно скрываются.

По его мнению, если знать возможности отдельных аэродромов, тогда можно примерно посчитать на каком количестве аэродромов сколько самолетов может находиться. А если враг этого не знает, то наносит удары наугад.

«Иногда в стиле черного юмора мы спрашиваем: а почему ракеты на Староконстантинов не сбиваем? - А зачем их сбивать? Они летят в пустое место, потому что там все равно ничего нет. Пусть себе летят. Зачем на них ракеты (ПВО) использовать», - подчеркнул Грабский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин