Сколько F-16 нужно Украине для наступательных операций? 1 22.09.2025, 17:16

1,794

Военный эксперт назвал цифру.

Воздушные силы ВСУ благодаря истребителям F-16 эффективно сбивают российские воздушные средства, которые запускаются оккупантами против мирных городов Украины во время массированных атак.

Украина нуждается в значительно большем количестве истребителей F-16 для применения этих самолетов во время наступательных операций. Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал в эфире «Фабрики новостей».

Эксперт отметил, что все истребители F-16, полученные Украиной, задействованы.

«Они работают. Насколько эффективно? Возьмите карты ударов российских ракет по объектам, и вы удивитесь, что эти объекты как-то упорно одинаковые. Это - Васильков, Белая Церковь, Староконстантинов, Коломыя, Луцк. Я не боюсь их называть. Все знают названия этих аэродромов», - отметил Грабский.

Он добавил, что особенно российские захватчики атакуют Староконстантинов, потому что это опорная аэродромная сеть Украины.

Эксперт отметил, что данные о количестве авиатехники в Украине серьезно скрываются.

По его мнению, если знать возможности отдельных аэродромов, тогда можно примерно посчитать на каком количестве аэродромов сколько самолетов может находиться. А если враг этого не знает, то наносит удары наугад.

«Иногда в стиле черного юмора мы спрашиваем: а почему ракеты на Староконстантинов не сбиваем? - А зачем их сбивать? Они летят в пустое место, потому что там все равно ничего нет. Пусть себе летят. Зачем на них ракеты (ПВО) использовать», - подчеркнул Грабский.

