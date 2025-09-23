Уничтожение самолетов-амфибий РФ в Крыму: начался новый этап войны на море 23.09.2025, 13:03

1,362

Эксперт спрогнозировал последствия.

Уничтожение украинской разведкой вражеских самолетов-амфибий Бе-12 «Чайка» свидетельствует о том, что Украина переходит на новый уровень войны на море.

«Киев24».

«Мы видим, что война на море разворачивается, и мы увидели уже новый этап этой войны. То есть, вот когда мы хвастались нашими надводными дронами, которые, как надводные катера, могли отплывать вместе со средствами поражения, или же сами были начинены взрывчаткой и фактически взрывать любые такой корабль, или же использоваться как платформа», - сказал он.

По словам эксперта, мы увидели, что с их помощью можно поражать, в основном, вертолеты, которые летали на низкой высоте, патрулировали акваторию Черного моря, подступы к портам, причалам, к базам хранения плавсредств.

Он подчеркнул, что наша разведка обнаружила и уничтожила вражеские аппараты, которые должны были препятствовать эффективному применению подводных украинских дронов.

«Теперь мы видим уже новый уровень. То есть вот эти самолеты-амфибии вообще предназначены для борьбы даже с подводными лодками. Они должны были быть предохранителем против успешного применения наших именно подводных дронов», - пояснил Кузан.

Эксперт добавил, что после поражения это главное как бы средство для борьбы именно с подводными лодками уже непригодно для использования.

«Конечно, у них есть еще несколько, но мы должны понимать, что это старое достаточно оборудование, то есть это еще советских времен. И каждая единица не может быть постоянно в море, а тем более не может быть постоянно в рабочем состоянии. Она должна проходить некоторые технические обслуживания», - пояснил он.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «Киев24».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com