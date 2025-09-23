Энтони Хопкинс назвал «настоящих актеров» Голливуда 1 23.09.2025, 13:41

1,022

Энтони Хопкинс

Фото: Getty Images

Звезда кино считает, что его коллеги переигрывают.

Сэр Энтони Хопкинс, актер с более чем шестидесятилетним стажем работы в театре, кино и на телевидении, поделился своим взглядом на искусство актерства и назвал звезд, которых считает настоящими мастерами экрана, пишет Far Out (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Хопкинса, многие молодые звезды, с которыми он работал, быстро выгорают, пытаясь усложнить свою игру. Он признался, что в юности сам был полон амбиций и страсти, но со временем понял: «Это не так важно. Люди, которые действительно важны, — это врачи и медсестры». Сегодня он подходит к профессии проще: «Я учу реплики, прихожу на съемки и делаю свою работу».

Хопкинс критично относится к метод-актингу, считая, что актерам не нужно страдать ради роли или постоянно оставаться в образе на площадке. На его взгляд, актерская работа — это здравый смысл и умение передавать эмоции сдержанно. В качестве примера он привел роль Джеймса Стивенса в фильме «Остаток дня» (1993), где актер должен был оставаться спокойным и невозмутимым.

«Лучшие актеры — те, кто понимает, что меньше значит больше», — сказал Хопкинс. Среди таких он назвал Клинта Иствуда, Хамфри Богарта, Джеймса Кэгни и Эдварда Г. Робинсона. Эти звезды Старого Голливуда славились естественной, сдержанной игрой, особенно в фильмах нуар и гангстерских ролях.

По мнению Хопкинса, именно их стиль стоит изучать молодым актерам: умение передавать много при помощи минимальных средств — вот что делает актера настоящим мастером экрана.

