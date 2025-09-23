закрыть
23 сентября 2025, вторник, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Энтони Хопкинс назвал «настоящих актеров» Голливуда

1
  • 23.09.2025, 13:41
  • 1,022
Энтони Хопкинс назвал «настоящих актеров» Голливуда
Энтони Хопкинс
Фото: Getty Images

Звезда кино считает, что его коллеги переигрывают.

Сэр Энтони Хопкинс, актер с более чем шестидесятилетним стажем работы в театре, кино и на телевидении, поделился своим взглядом на искусство актерства и назвал звезд, которых считает настоящими мастерами экрана, пишет Far Out (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Хопкинса, многие молодые звезды, с которыми он работал, быстро выгорают, пытаясь усложнить свою игру. Он признался, что в юности сам был полон амбиций и страсти, но со временем понял: «Это не так важно. Люди, которые действительно важны, — это врачи и медсестры». Сегодня он подходит к профессии проще: «Я учу реплики, прихожу на съемки и делаю свою работу».

Хопкинс критично относится к метод-актингу, считая, что актерам не нужно страдать ради роли или постоянно оставаться в образе на площадке. На его взгляд, актерская работа — это здравый смысл и умение передавать эмоции сдержанно. В качестве примера он привел роль Джеймса Стивенса в фильме «Остаток дня» (1993), где актер должен был оставаться спокойным и невозмутимым.

«Лучшие актеры — те, кто понимает, что меньше значит больше», — сказал Хопкинс. Среди таких он назвал Клинта Иствуда, Хамфри Богарта, Джеймса Кэгни и Эдварда Г. Робинсона. Эти звезды Старого Голливуда славились естественной, сдержанной игрой, особенно в фильмах нуар и гангстерских ролях.

По мнению Хопкинса, именно их стиль стоит изучать молодым актерам: умение передавать много при помощи минимальных средств — вот что делает актера настоящим мастером экрана.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина