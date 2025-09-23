закрыть
23 сентября 2025, вторник, 18:35
Перед речью Трампа в ООН раскрыли масштабную сеть для прослушки и помех

  • 23.09.2025, 17:58
  • 1,302
Перед речью Трампа в ООН раскрыли масштабную сеть для прослушки и помех

Агенты Секретной службы США изъяли более 100 тысяч сим-карт и 300 серверов возле здания ООН в Нью-Йорке.

Секретная служба США (United States Secret Service, USSS) начала поиск причастных к размещению в 55 км от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке электронного оборудования для прослушки и создания помех, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, агенты изъяли более 100 тыс. сим-карт и 300 серверов, объединенных в сеть, способную отправлять 30 млн текстовых сообщений в минуту. С помощью этих устройств также можно было легко вывести из строя несколько вышек сотовой связи.

Федеральное агентство опубликовало фотографии помещений, где находились серверы с антеннами и сим-картами. В некоторых местах аппаратура занимала стеллажи от пола до потолка.

Fox News уточняет, что ликвидирована «телекоммуникационная угроза» на территории сразу трех округов Нью-Йорка.

По одной из версий, сеть электронных устройств может принадлежать иностранной разведке, по другой — использоваться преступным картелем. На первых подозреваемых вывела обнаруженная на сим-картах и серверах информация, отмечает NYT.

«Мы продолжим проверять, был ли их план направлен на срыв работы Генеральной Ассамблеи ООН и нарушение связи правительственных и экстренных служб во время официального визита мировых лидеров в Нью-Йорк и его окрестности», — цитирует издание главного агента нью-йоркского отделения USSS Мэтта Маккула.

По словам Маккула, о месте расположения незаконно установленного оборудования Секретная служба узнала благодаря другому расследованию — об анонимных телефонных угрозах, поступивших весной 2025 года трем высокопоставленным чиновникам правительства США.

Отметим, Дональд Трамп выступает без телесуфлера на Генассамблее ООН – он выключился по неизвестным причинам.

«Я не против произнести эту речь без телесуфлера, потому что телесуфлер не работает», – сказал он, смеясь. «Я очень рад быть здесь с вами и таким образом говорить от всего сердца. Могу только сказать, что тот, кто управляет этим телесуфлером, имеет большие проблемы», – добавил Трамп.

9 сентября 2025 года в Нью-Йорке стартовала 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она завершится 8 сентября 2026-го. В ней участвуют все 193 государства — члена ООН.

