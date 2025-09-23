Facebook запускает ИИ-ассистента для знакомств 23.09.2025, 18:00

Чат-бот улучшит профиль и выберет партнера.

Meta объявила о внедрении искусственного интеллекта в сервис Facebook Dating. Новый чат-бот поможет пользователям находить более точные совпадения, соответствующие их запросам. К примеру, можно будет попросить ИИ найти «девушку из Бруклина, работающую в сфере технологий» или улучшить собственный профиль, пишет TachCrunch (перевод — сайт Charter97.org).

Чтобы снизить «усталость от свайпов», компания запускает функцию Meet Cute — раз в неделю пользователям будет предлагаться «сюрприз-матч», выбранный алгоритмом.

По данным Meta, количество совпадений среди пользователей 18–29 лет за год выросло на 10%, а ежемесячно сотни тысяч молодых людей создают новые профили. Однако по масштабам сервис уступает конкурентам: у Tinder около 50 млн активных пользователей в день, у Hinge — 10 млн.

ИИ-функции уже стали стандартом в индустрии онлайн-знакомств. Match Group (владелец Tinder, Hinge, OKCupid) вложила более $20 млн в партнерство с OpenAI. На основе этого сотрудничества появились инструменты вроде выбора лучших фото для профиля и улучшения ответов на вопросы в анкетах.

Bumble также интегрировала ИИ, а основательница компании Уитни Вульф Херд даже предположила, что в будущем «ИИ-консьержи» смогут ходить на виртуальные свидания друг с другом, чтобы проверять совместимость пользователей.

Таким образом, Facebook Dating стремится сократить отставание от лидеров рынка, делая ставку на персонализированный опыт знакомств с помощью искусственного интеллекта.

