Благодаря криптовалютам в мире появилось 36 миллиардеров 9 23.09.2025, 18:54

Резкий рост количества криптобогачей произошел на фоне роста рынка криптовалют.

По данным отчёта компаний New World Wealth и Henley & Partners «Crypto Wealth Report 2025», в мире насчитывается 36 криптомиллиардеров, на 29% больше по сравнению с предыдущим годом. Число криптомиллионеров с состоянием от $100 млн выросло на 38% (до 450). Общее число криптомиллионеров достигло рекордных 241 700 человек. Резкий рост количества криптобогачей произошел на фоне роста рынка криптовалют до $3,8 трлн, передает The Moscow Times.

Ключевым драйвером стал рост числа биткоин-миллионеров — их теперь 145 100, на 70% больше, чем в прошлом году. Отчёт подчеркивает рост интереса к криптовалютам среди поколения Z (рожденные не ранее 2010 года), среди них 42% инвестируют в цифровые активы.

Самым богатым криптомиллиардером остается основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао, его состояние оценивается в $62,9 млрд. Есть среди криптомиллиардеров и уроженцы России. Среди них уроженец Коломны, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с состоянием около $1,04 млрд, а также создатель мессенджера Telegram и криптовалюты Ton Павел Дуров. По данным Bloomberg, состояние Дурова в 2025 году достигло $17,1 млрд. В интервью он упоминал, что держит криптовалюту уже более 10 лет. Однако точный объем его личных активов не раскрыт. Криптовалюты находятся на балансе Telegram, и Ton обеспечивает половину доходов мессенджеру, который полностью принадлежит Дурову. По состоянию на середину 2024 года, криптоактивы компании составляли $1,3 млрд. Рыночная капитализация связанной с Telegram криптовалюты Toncoin превышает $7 млрд.

По словам Эндрю Амойлса, руководителя отдела исследований New World Wealth, криптовалюта и золото становятся основными альтернативными активами для состоятельных людей. «В предыдущие десятилетия алмазы использовались для незаметного перемещения капитала через границы благодаря своему небольшому размеру. Их место заняли криптовалюта и золото», — говорит он.

Согласно индексу благоприятствования криптовалют Henley & Partners, Сингапур лидирует по инфраструктуре, инновациям и регулированию. За ним следуют Гонконг и США. В пятерку также вошли Швейцария и ОАЭ, а в десятку — Мальта, Великобритания, Канада, Таиланд и Австралия.

