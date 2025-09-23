В Белгородской области взорвали мост, который использовала российская армия 23.09.2025, 19:20

Заминированный мост атаковал дрон.

Украинские беспилотники разрушили мост в Белгородской области России, который использовали российские войска. Объект находился возле населенного пункта Старосельцево и служил для логистики российской армии.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщило Главное управление разведки и опубликовало добытый разведчиками перехват, в котором местный житель описал детали «бавовны».

Мужчина рассказывает в телефонном разговоре, что заминированный мост атаковал дрон.

23 сентября министерство обороны России заявило о сбитии 81 украинского беспилотника над территорией страны.

