В Белгородской области взорвали мост, который использовала российская армия
- 23.09.2025, 19:20
Заминированный мост атаковал дрон.
Украинские беспилотники разрушили мост в Белгородской области России, который использовали российские войска. Объект находился возле населенного пункта Старосельцево и служил для логистики российской армии.
Об этом во вторник, 23 сентября, сообщило Главное управление разведки и опубликовало добытый разведчиками перехват, в котором местный житель описал детали «бавовны».
Мужчина рассказывает в телефонном разговоре, что заминированный мост атаковал дрон.
23 сентября министерство обороны России заявило о сбитии 81 украинского беспилотника над территорией страны.