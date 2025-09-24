закрыть
24 сентября 2025
Раскрыты тайны артиллерии затонувшего флагмана XV века

  • 24.09.2025, 18:11
Раскрыты тайны артиллерии затонувшего флагмана XV века

Такими кораблями пользовались Христофор Колумб и Васко да Гама.

Археологи представили новые данные об артиллерии на борту датско-норвежского королевского флагмана «Грибсхунден» — уникального корабля конца Средневековья, прозванного «плавучим замком» короля Дании Иоганна, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Построенный в 1483–1484 годах, «Грибсхунден» считается самым хорошо сохранившимся карвельным военным судном эпохи Великих географических открытий. Подобные корабли использовали великие мореплаватели Христофор Колумб и Васко да Гама.

Исследования, проведенные учеными Лундского университета под руководством профессора Николо Делл’Унто, показали, что корабль был вооружен как минимум 50 мелкокалиберными пушками, стрелявшими свинцовыми ядрами с железным сердечником. Эти орудия предназначались для ближнего боя и уничтожения экипажа противника перед абордажем.

Ученые восстановили 11 пушек в цифровом формате, используя 3D-модели следов, оставшихся в деревянных ложементах. Это дает редкий взгляд на сочетание новых технологий кораблестроения и артиллерии, обеспечивших европейцам военное превосходство на море.

Корабль служил королю Иоганна около десяти лет и затонул у шведского города Роннебю в июне 1495 года. По свидетельствам современников, его уничтожили взрыв и пожар. Найденные на месте катастрофы свинцовые ядра подтверждают версию о детонации боезапаса.

Хотя Дания и Норвегия обладали технологиями, сравнимыми с Испанией и Португалией, в экспансию в Америку они не включились. Король был сосредоточен на укреплении власти в Балтийском регионе, а папская булла 1493 года закрепила за Испанией права на Новый Свет, что фактически исключило участие Скандинавии в колониальных походах.

