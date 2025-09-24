закрыть
На белорусском заводе начали выпускать странный сахар

3
  • 24.09.2025, 21:29
  • 4,750
На белорусском заводе начали выпускать странный сахар

Необычная идея пришла в голову директору.

Скоро на прилавках белорусских магазинов появятся новые виды сахара – с перцем и корицей. Выпускать его будет Жабинковский сахарный завод.

Там рассказали, что эта необычная идея пришла в голову директору.

«Для тех, кто любит классику» – так охарактеризовали на предприятии коричный сахар. «Для тех, кто не боится экспериментов» – это уже про вариацию с перцем.

Что ж, когда-то и шоколад с перцем в Беларуси был в новинку, но он завоевал популярность. Возможно, то же самое будет и с сахаром.

Продаваться новый продукт будет в стиках (минималистичных на вид упаковках по 300 г). В одной примерно 50–60 пакетиков.

