На белорусском заводе начали выпускать странный сахар

На белорусском заводе начали выпускать странный сахар3
- 24.09.2025, 21:29
Необычная идея пришла в голову директору.
Скоро на прилавках белорусских магазинов появятся новые виды сахара – с перцем и корицей. Выпускать его будет Жабинковский сахарный завод.
Там рассказали, что эта необычная идея пришла в голову директору.
«Для тех, кто любит классику» – так охарактеризовали на предприятии коричный сахар. «Для тех, кто не боится экспериментов» – это уже про вариацию с перцем.
Что ж, когда-то и шоколад с перцем в Беларуси был в новинку, но он завоевал популярность. Возможно, то же самое будет и с сахаром.
Продаваться новый продукт будет в стиках (минималистичных на вид упаковках по 300 г). В одной примерно 50–60 пакетиков.