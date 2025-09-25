Сотни россиян парализовал страх: в Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета 4 25.09.2025, 7:59

12,608

Рейс в Санкт-Петербург задержался почти на три часа.

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись на взлетно-посадочной полосе два пассажирских самолета - Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» и Airbus A330 Hainan Airlines.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рос СМИ.

В московском аэропорту Шереметьево ошибка экипажа едва не привела к человеческой трагедии.

Так, во время руления по взлетно-посадочной полосе был задет хвост самолета авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100 (FV6097/SU6097), который должен был лететь в Пулково (Санкт-Петербург).

Однако из-за инцидента с самолетом иностранной авиакомпании - Airbus A330 Hainan Airlines, который готовился к вылету в Пекин (HU7986), рейс в Санкт-Петербург задержался почти на три часа.

К счастью, пассажиры и экипаж обоих самолетов не пострадали, а оба борта получили незначительные повреждения.

Сначала в соцсетях появилась информация о технических неисправностях на борту Sukhoi Superjet 100. Однако позже стало известно, что настоящей причиной задержки рейса стала человеческая ошибка экипажа, которая едва не привела к серьезной аварии.

Отправление рейса в Санкт-Петербург было перенесено с 20:30 на 23:20.

Представители аэропорта и авиакомпаний пока не делали официальных заявлений относительно инцидента и мер безопасности. Дальнейшая информация о причинах инцидента и мерах безопасности ожидается в ближайшее время.

Отметим, что последний значительный инцидент с участием Sukhoi Superjet 100 произошел 5 мая 2019 года, когда самолет авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение при посадке в аэропорту Шереметьево. Тогда погибли 41 человек, и самолет получил серьезные повреждения. Расследование причин катастрофы проводилось Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

