Партизаны сожгли военную технику РФ возле Бердянска
- 25.09.2025, 8:46
Агент партизанского движения проник в одну из воинских частей оккупантов.
Украинские партизаны совершили диверсию возле Бердянска, уничтожив военную технику российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало украинское партизанское движение «Атеш».
По данным «Атеш», агент украинского партизанского движения из числа военнослужащих армии РФ проник в одну из воинских частей и совершил там диверсию. Он сжег бензовоз и автомобиль «УАЗ».
Агент быстро покинул расположение воинской части российских оккупантов, оставшись незамеченным.
Военная часть оккупационной армии РФ, против которой совершили диверсию, активно участвует в боях в Запорожской области. Теперь ее боеспособность немного снизилась. Уничтожение бензовоза и внедорожника снизило логистичские возможность оккупантов.
Нужно отметить, что ранее движение «Атеш» в основном занималось сбором разведывательной информации, а потом передавало ее ВСУ.
По выявленным военным и стратегическим объектам российских оккупантов после этого наносились воздушные и артиллерийские удары. В последнее время украинские партизаны не только собирают разведывательную информацию, но и совершают диверсии против врага.