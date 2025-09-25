закрыть
25 сентября 2025, четверг, 9:14
Партизаны сожгли военную технику РФ возле Бердянска

  • 25.09.2025, 8:46
  • 1,020
Партизаны сожгли военную технику РФ возле Бердянска

Агент партизанского движения проник в одну из воинских частей оккупантов.

Украинские партизаны совершили диверсию возле Бердянска, уничтожив военную технику российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало украинское партизанское движение «Атеш».

По данным «Атеш», агент украинского партизанского движения из числа военнослужащих армии РФ проник в одну из воинских частей и совершил там диверсию. Он сжег бензовоз и автомобиль «УАЗ».

Агент быстро покинул расположение воинской части российских оккупантов, оставшись незамеченным.

Военная часть оккупационной армии РФ, против которой совершили диверсию, активно участвует в боях в Запорожской области. Теперь ее боеспособность немного снизилась. Уничтожение бензовоза и внедорожника снизило логистичские возможность оккупантов.

Нужно отметить, что ранее движение «Атеш» в основном занималось сбором разведывательной информации, а потом передавало ее ВСУ.

По выявленным военным и стратегическим объектам российских оккупантов после этого наносились воздушные и артиллерийские удары. В последнее время украинские партизаны не только собирают разведывательную информацию, но и совершают диверсии против врага.

