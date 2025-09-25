закрыть
WSJ: Стало известно, почему Трамп сменил риторику по Украине

  • 25.09.2025, 8:51
  • 3,228
WSJ: Стало известно, почему Трамп сменил риторику по Украине
Фото: Getty Images

Осталось дождаться реальных результатов.

Полгода назад в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что у него «нет козырей» в войне с Россией. На встрече в ООН в сентябре Трамп уже хвалил украинскую армию и критиковал РФ, заявив, что Украина при поддержке ЕС может вернуть свои территории в прежних границах. Такая смена риторики частично должна оказать давление на Владимира Путина, так как после саммита на Аляске реального прогресса в прекращении войны не наблюдалось, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников издания, разворот в позиции Трампа был обусловлен как провалами России на фронте и замедлением ее экономики, так и подготовкой встречи с Зеленским. Тот консультировался с представителями США, поддерживающими более решительную линию по Украине, включая спецпосланника Кита Келлога и нового постпреда США при ООН Майка Уолца.

Всем им было важно донести до Трампа актуальную ситуацию на фронте и планы ВСУ, требующие американской разведподдержки. При этом отмечается, что изменения в тональности высказываний главы Белого дома необязательно означают смену его политики: США продолжают поставлять оружие Украине, но ограничивают использование американского вооружения против территории России.

Сам Зеленский явно извлек уроки из февральской встречи в Белом доме, которая закончилась скандалом: тогда Трамп называл его «диктатором без выборов», вице-президент Джей Ди Вэнс обвинял президента Украины в неблагодарности, а украинскую делегацию фактически выдворили.

К сентябрьской встрече на Генассамблее ООН Зеленский подготовился: сменил одежду в стиле милитари на более-менее официальный костюм, сидел рядом с Трампом и многократно благодарил его за поддержку, одновременно подчеркивая успехи украинской армии на фронте. Зеленский также отметил, что Трамп «ясно понимает ситуацию и хорошо осведомлен обо всех аспектах этой войны».

Хотя риторика Трампа стала более благожелательной по отношению к Киеву, остается неясным, приведет ли это к реальным изменениям его политики. Он по-прежнему избегает серьезных санкций против России и масштабных поставок оружия Украине, необходимых для освобождения значительных территорий и защиты городов от российских ударов.

В самой Украине реакция на «метаморфозы» Трампа была смешанной: помощник президента Андрей Ермак выразил осторожный оптимизм, а оппозиционные политики, такие как Ярослав Железняк, отметили, что слова Трампа не имеют практических последствий.

США при этом продолжают поставки оружия европейским членам НАТО, которые затем передают его Украине.

