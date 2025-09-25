закрыть
Глава Еврокомиссии допустила ликвидацию российских самолетов-нарушителей

  • 25.09.2025, 9:04
Глава Еврокомиссии допустила ликвидацию российских самолетов-нарушителей
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Европа должна защищать каждый квадратный сантиметр территории.

НАТО может прибегнуть к жестким мерам в случае вторжения российских самолетов в воздушное пространство альянса. Европа должна защищать каждую часть своей территории.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завила в интервью CNN.

«Мое мнение таково: мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если есть вторжение в воздушное пространство, после предупреждения и четкого сигнала, конечно, вариант сбивания истребителя, вторгающегося в наше небо, остается на столе», - сказала фон дер Ляйен.

Хотя фон дер Ляйен не имеет полномочий отдавать военные приказы, ее слова имеют большое значение.

«Как я уже сказала, это решение НАТО. Но я хочу быть очень ясной: не трогайте нашу территорию», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Как глава исполнительного органа ЕС, она формирует стратегическое восприятие и позиции европейских стран.

«Россия тестирует нас на всех фронтах. Это гибридная война, которую мы наблюдаем много лет. Она направлена против демократий Евросоюза и других стран. Поэтому мы даем отпор на всех направлениях», - сказала фон дер Ляйен.

Заявление фон дер Ляйен прозвучало после серии российских нарушений воздушного пространства стран НАТО в сентябре.

Инциденты были зафиксированы в Польше, Румынии и Эстонии, что поставило Европу в состояние повышенной готовности.

