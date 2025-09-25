Новшества для тунеядцев и не только: что изменится в Беларуси с 1 октября 25.09.2025, 9:18

Белорусов ждут ощутимые перемены.

С октября белорусов ждут ощутимые перемены: для тунеядцев ужесточат правила по оплате «коммуналки», перерасчет за ЖКУ станет проще, а для путешественников откроются прямые рейсы на Шри-Ланку и другие экзотические острова. Onliner рассказал, чего ждать от нового осеннего месяца.

Тунеядцы оплатят «коммуналку» по полной

Не занятых в экономике ждут заметные изменения в оплате «коммуналки». Сейчас для них действует правило: если человек внесен в список тунеядцев и живет в своей квартире, тарифы на «коммуналку» считаются пропорционально — часть по обычным ценам, часть по повышенным. То есть, если в квартире прописано несколько человек, нагрузка делится между всеми и только на долю самого незанятого начисляются повышенные платежи.

С 1 октября схема меняется. Если человек попал в список не занятых в экономике и при этом владеет жильем — неважно, одной квартирой или несколькими, — то на все его квартиры и на весь объем потребляемых услуг (отопление, горячая вода, подогрев, газ) будут действовать полные, экономически обоснованные тарифы. Проще говоря, льготная часть для таких граждан исчезнет: вся «коммуналка» станет по полной цене.

Что еще изменится в оплате ЖКУ

Кроме того, с 1 октября у белорусов появятся новые правила, касающиеся льгот и перерасчета коммунальных услуг. Если раньше за оформлением льготы или перерасчета нужно было обращаться только самому льготнику или человеку, который временно уезжал из квартиры, то теперь это сможет сделать собственник, наниматель жилья — тот, кто фактически оплачивает «коммуналку». При этом пакет документов останется тем же.

Еще одно нововведение — срок обращения за перерасчетом. Сегодня на это отводится всего неделя, а с октября этот срок будет увеличен до 30 дней.

Меняются и периоды, за которые делаются перерасчеты. Если исполнитель услуг не предоставил вовремя сведения, «добрать» оплату с потребителя можно максимум за три месяца, а вернуть переплату — не более чем за три года. При выявлении безучетного потребления срок перерасчета сократят с трех лет до одного года.

Уточнен порядок начисления пени: расширен перечень платежей, по которым она не взимается в период открытого наследственного дела. Сюда относятся услуги по управлению общим имуществом дома и расходы на электроэнергию.

Изменится и формат извещений на оплату «коммуналки». Сейчас их можно получать и в бумажном виде, и в электронном одновременно — с октября придется выбрать что-то одно.

Упростится и разделение лицевых счетов в квартирах, находящихся в долевой собственности. Раньше для этого требовалось согласие всех совершеннолетних членов семьи — теперь достаточно будет согласия только собственника доли и того, кто включается в лицевой счет.

Льготы на электроэнергию на даче

Если у дачника уже есть льгота по электричеству в городе, то с октября такая же льгота будет действовать и когда он находится на даче.

Раньше льгота действовала только по месту постоянной регистрации, теперь ее можно применять на даче — если зарегистрированы в садоводческом товариществе или дачном кооперативе.

Изменение для пользователей ЕРИП

С 1 октября изменятся правила возврата денег через ЕРИП.

Согласно новым правилам, будет два варианта возврата ошибочного платежа. Первый — вернуть деньги на тот же счет, с которого совершали платеж (понадобится номер операции в ЕРИП), второй — на другой счет, если плательщик сообщит реквизиты.

Сейчас возврат возможен на тот счет, с которого они ушли. Он происходит через банк или поставщика услуг, а не напрямую через систему ЕРИП.

Новые маршруты «Белавиа»

Первый самолет из Минска на китайский остров Хайнань должен вылететь 8 октября. Еще летом называли цену билетов в одну сторону — от 1325 рублей, в обе — от 2162. Готовые туры будут стоить от $2400.

В октябре вылет туда запланирован раз в неделю — по средам, с ноября — дважды в неделю, добавится еще и суббота. Время полета из Минска составит около 10 часов.

С 12 октября планируются рейсы на вьетнамский остров Фукуок. Это чартерные рейсы, туры планируются продолжительностью 10—11 ночей. Цены стартуют от $2800 на двоих с завтраками. За пятизвездочный отель нужно будет заплатить около $3400.

Улететь из Минска на Шри-Ланку прямым рейсом можно будет с 28 октября. Рейсы будут выполняться каждый вторник, время в пути — ориентировочно 9 с половиной часов. Приобрести билеты на Шри-Ланку можно у туристических операторов.

Технобанк приостановит выплаты по чекам Global Blue

Белорусам пока предлагают альтернативные способы получения Tax Free по чекам Global Blue: возврат на банковскую карту, наличные в аэропорту либо выплата при следующей поездке в одну из стран ЕС через офисы компании.

На сайте Технобанка сообщается, что возврат средств доступен по чекам компаний Innova Tax Free и Digital Tax Free.

Подорожает питание в школах и детских садах

С 1 октября в Беларуси вырастет стоимость питания в школах детских садах. Совмин утвердил увеличение норм расходов на питание примерно на 5%.

Теперь для учеников младших классов денежная норма расходов на питание составит 4,81 рубля в день вместо 4,58. Для подростков старших классов сумма увеличится с 5,4 до 5,67 рубля.

В детсадах рост тоже ощутят: на детей от 3 до 7 лет в день будут тратить 4,95 рубля (+0,24) при 10,5-часовом пребывании и 6 рублей при 12-часовом.

Для родителей это означает, что плата вырастет на 3—6 рублей в зависимости от типа учреждения образования.

Начнется сезон охоты на рысь

Охота разрешена с 1 октября по 31 января, но не на всей территории, а в отдельных регионах: в Витебской области (15 районов), Гомельской (14), Гродненской (2) и Минской (8).

Подобную меру объясняли ростом численности рыси в некоторых регионах страны.

