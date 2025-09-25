Серена Уильямс похудела на 20 кг 25.09.2025, 21:44

2,692

Серена Уильямс

Как ей это удалось.

Серену Уильямс не узнать. Известная теннисистка серьезно похудела и на этом не собирается останавливаться.

Уильямс-младшая ушла из большого спорта в 2022 году, но по-прежнему занимается в тренажерном зале, иногда выходит на корт. Но вовсе не это помогает ей худеть.

Не так давно бывшая теннисистка призналась, что использует аналог «Оземпика». После нескольких месяцев «уколов похудения» Серена сбросила 14 кг. На этом спортсменка не остановилась. Очевидно, что ушло уже более 20 кг.

На днях Серена пришла на презентацию фильма и коллекции Gucci в Милане – все ахнули.

Она отлично выглядела в черном полупрозрачном платье с перьями. Ее оригинальный образ дополнила высокая прическа.

«Потрясающе, невероятно, восхитительно», – только самые лестные слова использовали поклонники Уильямс, когда она выставила свои фотографии в соцсетях.

Уильямс принимает более сильный аналог «Оземпика» «Зепбаунд», который назначают при сахарном диабете, а также используют для корректировки веса.

Спортсменке настолько понравился результат, что она стала лицом этого препарата. Его, кстати, продвигает компания Ro, в совете директоров которой сидит муж Серены Алекс Оганян.

