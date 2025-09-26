закрыть
26 сентября 2025, пятница, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша ввела санкции против «дочки» Белорусской цементной компании

  • 26.09.2025, 10:52
Польша ввела санкции против «дочки» Белорусской цементной компании

Решение принято по заявлению Национальной налоговой администрации Польши.

МВД Польши наложило национальные санкции на польскую «дочку» «Белорусской цементной компании» (БЦК) — фирму Białoruska Kompania Cementowa — Polska sp. z o.o. Решение принято по заявлению Национальной налоговой администрации, пишет Most.

В заявлении сказано, что 100% акций польской компании принадлежит белорусскому холдингу с офисом в Минске. А он, в свою очередь, объединяет крупные госпредприятия, производящие цемент.

В декабре 2023 года на БЦК наложили санкции США. А в Польше Управляющую компанию холдинга внесли в санкционный список 22 июля 2025 года — за сотрудничество с Россией.

Как указано в заявлении, БЦК поставляет туда товары, «которые в значительной степени способствуют функционированию экономики, ориентированной на военную промышленность».

По мнению налогового ведомства, деятельность польской компании «непосредственным способом способствует развитию и прибыли ее белорусского акционера». Поэтому есть основания отнести фирму к числу субъектов, поддерживающих агрессию России против Украины.

«Принятие ограничительных мер к Białoruska Kompania Cementowa Polska sp. z o.o приведет к уменьшению экономических ресурсов Беларуси, с использованием которых ведется агрессия против Украины», — говорится в заявлении главы Национальной налоговой администрации.

Решение о наложении санкций предусматривает заморозку всех активов компании, запрет на предоставление ей любых ресурсов и запрет действий, направленных на обход ограничений. Также польская «дочка» БЦК не будет допущена к участию в тендерах в Польше.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров