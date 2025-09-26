Уилл Смит назвал самый «чудесный» момент своей карьеры 26.09.2025, 11:00

Уилл Смит

Из должников в крупнейшую кинозвезду планеты.

Путь звезды Голливуда Уилла Смита к мировой славе начался еще в середине 1980-х, когда он выступал в дуэте DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Казалось, что его мечты сбываются: три альбома, популярность и признание. Но за кулисами артист столкнулся с серьезными проблемами — неуплаченные налоги и долги перед Налоговая служба США, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

В 1990 году NBC предложила построить ситком вокруг Смита. Не имея актерского опыта, он согласился — и это стало переломным моментом. Так появился сериал «Принц из Беверли-Хиллз», который, по словам актера, удался буквально чудом. В мемуарах Смит вспоминает: «В Голливуде шоу не создаются так быстро. Все прошло идеально — от идеи до выхода в эфир ушло меньше шести месяцев».

Смит отмечает, что именно скорость запуска проекта сыграла решающую роль. У команды просто не было времени сомневаться. Вместе с продюсером Куинси Джонсом он воплотил на экране харизматичный образ, близкий своей музыкальной персоне.

Именно тогда актер понял, что его настоящая страсть — кино. «Музыка всегда казалась мне тесной, ограниченной. Актерство стало бесконечной вселенной, где можно быть кем угодно», — признается он.

«Принц из Беверли-Хиллз» открыл для Смита дверь в Голливуд и сделал его одним из крупнейших кинозвезд планеты. «Музыку я люблю, но актерство — это мое призвание», — подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com