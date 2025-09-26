«Первый месяц по выручке шокировал» 2 26.09.2025, 11:21

Белоруска, которая посуточно сдает жилье, честно рассказала о бизнесе.

О минусах посуточной сдачи жилья в аренду рассказала в TikTok блогерк Инна, которая около двух месяцев назад решила заняться таким бизнесом в Гродно, пишет «Зеркало».

Женщина рассказала, что в сезон она должна быть в городе постоянно.

— Если гости живут в квартире, всякое бывает: полотенца не хватило, еще какие-то проблемы. Мне звонят, и я должна быть готова решить проблему. Ежедневные уборки, встреча гостей — это все предполагает мое личное присутствие, — поделилась блогер.

Инна отметила, что раньше она «жила достаточно мобильно», а теперь не может планировать поездки, поэтому для нее «это существенный минус».

Также блогер отметила, что для нее важно, чтобы ее гости были «адекватные», но, «к сожалению, это никак нельзя проверить», и арендодатель вынужден заселять в свою квартиру «совершенно рандомных людей».

— Следующий минус — это нестабильный доход. Что я имею в виду? Посуточная аренда — достаточно сезонный бизнес. Если, сдавая квартиру на долгий срок, ты знаешь, что будешь ежемесячно получать определенную сумму, то в посуточной аренде простои спрогнозировать практически невозможно, — объяснила Инна.

Кроме того, блогер выделила «дополнительные расходы на коммуналку и ремонт».

— При сдаче квартиры посуточно коммуналку мы платим в полном объеме, а это раза в четыре больше обычной жировки. Ну и, естественно, дополнительные траты на какие-то ремонты, взносы. Они не запланированы, но они, естественно, случаются, — рассказала Инна.

Ранее блогер рассказала подписчикам, что посуточной сдачей квартиры в аренду она заниматься не планировала. Изначально семья построила жилье для себя, но позже переехала за город, и «надобность в этой квартире полностью отпала».

Инна сдает квартиру за 150 рублей за ночь. Чтобы сэкономить, она сама делает уборку в квартире после выселения жильцов.

— Экономическая выгода [от сдачи квартиры] очевидна. Только первый месяц сдачи по выручке меня шокировал, и все мои сомнения быстро развеялись. Я поняла, что приняла верное решение, которое помогает моей семье. Доходом от квартиры я полностью покрывают все расходы по кредитам и ипотеке и, конечно же, еще и зарабатываю, — рассказала Инна.

