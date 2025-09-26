Имущество еще одного крупного предприятия распродают в Гомельской области
- 26.09.2025, 13:29
Какого на этот раз?
Комплекс объектов недвижимости общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров выставили на электронные торги в Мозырском районе.
Начальная цена лота была существенно снижена и сейчас составляет около 1 млн 838 тыс. рублей (более 605 тыс. долларов).
Как выяснил «Флагшток», это коммерческая недвижимость, собственником которой является ОАО «Мозырьпромстрой». Имущество находится в залоге ОАО «Сбер-Банк».
Комплекс, выставленный на продажу, состоит из зданий мастерских, складов, административно-бытового комплекса. Продается даже здание контрольно-пропускного пункта.
Вероятно, таким образом некогда успешное предприятие, которое сейчас находится в санации, хочет рассчитаться за старые долги. С кризисом оно борется уже восемь лет, как сообщала газета Гомельского облисполкома:
«Ведущее строительное предприятие региона стало испытывать острый финансовый кризис в 2017 году. За выполненные работы заказчики не рассчитывались. Сложную обстановку усиливало и сокращение объемов строительства. Образовалась задолженность перед поставщиками стройматериалов и субподрядными организациями. Чтобы вовремя выплачивать заработную плату, пришлось привлечь значительный объем кредитных ресурсов да еще под немалые проценты, а вот погашать их своевременно уже не удавалось. Общая сумма с учетом начисленных процентов составила более 12 миллионов рублей. «Мозырьпромстрой» признали экономически несостоятельным и начали процесс его финансового оздоровления».
Тогда же, год назад, сообщалось, что благодаря запущенной процедуре санации «предприятие имеет возможность закупать новую технику, продает неиспользуемую, выставляет на торги не вовлеченные в хозоборот здания».
В конце марта 2025 года Экономический суд Гомельской области прекратил дело о банкротстве организации. Основанием стало утверждение мирового соглашения, в рамках которого предоставили отсрочку и рассрочку исполнения обязательств должника перед кредиторами.
Организация продолжает деятельность и получает новые заказы. В сентябре 2025 года «Мозырьпромстрой» начал работы на территории будущего микрорайона Нефтестроителей.