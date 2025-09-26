Имущество еще одного крупного предприятия распродают в Гомельской области 26.09.2025, 13:29

1,142

Какого на этот раз?

Комплекс объектов недвижимости общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров выставили на электронные торги в Мозырском районе.

Начальная цена лота была существенно снижена и сейчас составляет около 1 млн 838 тыс. рублей (более 605 тыс. долларов).

Как выяснил «Флагшток», это коммерческая недвижимость, собственником которой является ОАО «Мозырьпромстрой». Имущество находится в залоге ОАО «Сбер-Банк».

Комплекс, выставленный на продажу, состоит из зданий мастерских, складов, административно-бытового комплекса. Продается даже здание контрольно-пропускного пункта.

Вероятно, таким образом некогда успешное предприятие, которое сейчас находится в санации, хочет рассчитаться за старые долги. С кризисом оно борется уже восемь лет, как сообщала газета Гомельского облисполкома:

«Ведущее строительное предприятие региона стало испытывать острый финансовый кризис в 2017 году. За выполненные работы заказчики не рассчитывались. Сложную обстановку усиливало и сокращение объемов строительства. Образовалась задолженность перед поставщиками стройматериалов и субподрядными организациями. Чтобы вовремя выплачивать заработную плату, пришлось привлечь значительный объем кредитных ресурсов да еще под немалые проценты, а вот погашать их своевременно уже не удавалось. Общая сумма с учетом начисленных процентов составила более 12 миллионов рублей. «Мозырьпромстрой» признали экономически несостоятельным и начали процесс его финансового оздоровления».

Тогда же, год назад, сообщалось, что благодаря запущенной процедуре санации «предприятие имеет возможность закупать новую технику, продает неиспользуемую, выставляет на торги не вовлеченные в хозоборот здания».

В конце марта 2025 года Экономический суд Гомельской области прекратил дело о банкротстве организации. Основанием стало утверждение мирового соглашения, в рамках которого предоставили отсрочку и рассрочку исполнения обязательств должника перед кредиторами.

Организация продолжает деятельность и получает новые заказы. В сентябре 2025 года «Мозырьпромстрой» начал работы на территории будущего микрорайона Нефтестроителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com