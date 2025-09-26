WSJ: Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России 26.09.2025, 22:37

Владимир зеленский и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США также готов поставить Киеву ракеты большой дальности.

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН 23 сентября сказал ему, что открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В кулуарной беседе в ООН Зеленский попросил Трампа увеличить количество поставляемых ракет большой дальности и разрешить их использование для нанесения ударов по целям внутри России, утверждается в статье. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя два источника журнала сказали, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств по отмене запрета США на подобные атаки.

Белый дом рассматривает возможность поставок этих ракет и другого вооружения большой дальности Украине, сообщили высокопоставленные американские и европейские чиновники, проинформированные об обсуждениях, указал WSJ.

