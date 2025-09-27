Мерц: Мы не воюем, но и не живем в мире

Мерц: Мы не воюем, но и не живем в мире1
- 27.09.2025, 8:29
Канцлер Германии оценил ситуацию в стране в связи с ростом гибридных атак РФ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что о мире в Германии больше не может быть и речи.
Об этом сообщает Handelsblatt.
Немецкий чиновник пояснил, что из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру и сети, страна перестала жить в мирных условиях.
«Мы не воюем, но и не живем в мире», - заявил Мерц предпринимателям на саммите Schwarz Ecosystem Summit в Берлине.
Канцлер не назвал имеет виновных, но перечислил спектр враждебных действий, которые его беспокоят.
«Пролеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (чеченского активиста сотрудником российского ГРУ – ред.), массовые угрозы отдельным публичным деятелям не только в Германии, но и во многих других европейских странах. Ежедневные акты саботажа. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки», - сказал Мерц.
Также он добавил, что проблема коснулось не только госструктур, но и бизнес.
«Подозреваю, что, пожалуй, каждый второй в этом зале хотя бы раз подвергался атак на свои сети передачи данных и инфраструктуру», - добавил немецкий канцлер.