В Минске произошло массовое ДТП
- 27.09.2025, 19:43
На Партизанском проспекте столкнулись сразу четыре машины.
Сегодня днем на пересечении Партизанского проспекта и улицы Селицкого случилось крупное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика Iveco при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с каршеринговым Volkswagen. Вслед за этим водитель Chrysler наехал на остановившийся из-за аварии автомобиль Haval.
В результате ДТП пострадала водитель Haval — женщину доставили в медицинское учреждение для обследования.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.