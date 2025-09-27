В Минске произошло массовое ДТП 27.09.2025, 19:43

На Партизанском проспекте столкнулись сразу четыре машины.

Сегодня днем на пересечении Партизанского проспекта и улицы Селицкого случилось крупное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика Iveco при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с каршеринговым Volkswagen. Вслед за этим водитель Chrysler наехал на остановившийся из-за аварии автомобиль Haval.

В результате ДТП пострадала водитель Haval — женщину доставили в медицинское учреждение для обследования.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

