Под Гродно выращивают ягоды годжи

Под Гродно выращивают ягоды годжи3
- 27.09.2025, 20:04
Экзотический «суперфуд» шестой год пытаются адаптировать к белорусскому климату.
В филиале «Поречанка» ОАО «Гродненский мясокомбинат» уже несколько лет проводят эксперимент по выращиванию ягод годжи — экзотического растения, известного своими полезными свойствами во всем мире, пишет «Гродненская правда».
Проект стартовал в 2019 году, когда в филиале были посажены первые кусты. Сейчас на 40 сотках растения покрыты ярко-оранжевыми плодиками, которые привлекают внимание своим цветом и экзотическим видом.
Однако белорусский климат создает немалые трудности. Как рассказал начальник сельскохозяйственного участка №1 Валерий Матыс, погода вносит свои коррективы в процесс выращивания.
Второй год подряд погода не способствует полному формированию урожая: если к августу ягоды хорошо наливаются соком под солнцем, то с началом дождей и похолодания в сентябре плоды начинают вянуть. Это влияет на количество и качество конечного урожая.
Несмотря на проблемы, аграрии не собираются отказываться от выращивания годжи. По словам Валерия Матыса, эксперименты в сельском хозяйстве всегда рискованные, но они дают возможность усовершенствовать технологии и попробовать что-то новое. Планируются различные меры для сохранения урожая: улучшение удобрений, использование современных средств защиты растений и эксперименты с технологиями.
С ботанической точки зрения годжи — это небольшое деревце или куст высотой от 1 до 4 метров. Плоды созревают с августа по октябрь. Ягоды в сыром виде опасны для системы пищеварения, поэтому их лучше не есть непосредственно с куста. Во время сбора используют перчатки, чтобы избежать раздражения кожи. Зато после сушки ягоды становятся безопасными и очень полезными.
Сушеные ягоды годжи имеют сладко-кислый вкус и приятный аромат. Тысячелетиями они использовались в традиционной китайской медицине, где им приписывали способность замедлять старение, поддерживать здоровье глаз, печени, почек и легких. Современные исследования подтверждают, что годжи богаты антиоксидантами, витаминами и минералами.
Ягоды можно употреблять самостоятельно или добавлять в блюда: каши, йогурты, смузи, а также в смеси «суперпродуктов». В «Поречанке» надеются, что со временем белорусские годжи будут выращиваться в промышленных масштабах и появятся на полках местных магазинов, положительно влияя на разнообразие продукции и здоровье потребителей.