27 сентября 2025, суббота
«Атлетико» разгромил «Реал» в сумасшедшем мадридском дерби с семью голами

  • 27.09.2025, 20:30
  • 1,722
Фото: REUTERS/Susana Vera

Это первое поражение королевского клуба в этом сезоне во всех турнирах.

В субботу, 27 сентября, «Атлетико» не оставил шансов «Реалу» в седьмом туре Ла Лиги, одержав яркую победу в мадридском дерби со счетом 5:2, пишет nv.ua.

Уже в начале матча хозяева повели в счете после точного удара головой Ле Нормана. На 25-й минуте Мбаппе, ворвавшись в штрафную площадку соперников, восстановил равновесие.

Вскоре Реал вышел вперед: Гюлер воспользовался точной передачей Винисиуса с левого фланга и ударом слета переиграл Облака — 1:2.

Впрочем, в конце первого тайма Серлот замкнул навес Коке и снова установил паритет на табло.

На старте второй половины встречи Альварес реализовал пенальти, а затем невероятным ударом со штрафного оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота Куртуа.

Точку в матче поставил Гризманн, который после передачи Баэны точным ударом отправил мяч в сетку — 5:2.

Отметим, что это первое поражение мадридского «Реалам» в этом сезоне во всех турнирах.

