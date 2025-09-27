В Пинске 16-летний парень «заминировал» лицей через Telegram

В Пинске 16-летний парень «заминировал» лицей через Telegram1
- 27.09.2025, 20:42
Против него возбудили уголовное дело.
В Пинском районе задержали 16-летнего учащегося местного колледжа, который отправил ложное сообщение о минировании лицея. Об этом сообщила пресс-служба силовиков Брестской области.
Как рассказали в телеграм-канале брестских силовиков, оперативники отдела по противодействию киберпреступности Пинского ГОВД установили личность «сваттера». Им оказался 16-летний подросток.
— С использованием личного мобильного телефона молодой человек осуществил отправку ложного сообщения об опасности в телеграм-бот, содержащего сведения о минировании лицея в Пинске, — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело.
Силовики напомнили, что уголовная ответственность за подобные действия наступает с 14-летнего возраста и предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Кроме того, с виновного взыскиваются все расходы, которые понесли спецслужбы, реагируя на ложное сообщение.