В трех областных центрах начали включать отопление
- 27.09.2025, 21:28
Пока только в учреждениях социальной сферы.
В Могилеве, Гродно и Гомеле 26 сентября стартовал отопительный сезон. Об этом сообщают местные власти.
Тепло начали подавать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, медучреждения, музеи, библиотеки, гостиницы и прочие. Решение связано с похолоданием и прогнозом снижения температуры воздуха.
При температуре выше +10°С отопление будет работать в режиме прогрева для поддержания комфортной температуры, проинформировали в Гродненском горисполкоме.
Ранее о начале отопительного сезона сообщили столичные власти.
Напомним, тепло в жилые дома начнут подавать, если если температура воздуха не менее трех дней не поднимется выше +8°C. Решение об этом принимают местные власти.