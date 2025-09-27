В трех областных центрах начали включать отопление 27.09.2025, 21:28

Пока только в учреждениях социальной сферы.

В Могилеве, Гродно и Гомеле 26 сентября стартовал отопительный сезон. Об этом сообщают местные власти.

Тепло начали подавать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, медучреждения, музеи, библиотеки, гостиницы и прочие. Решение связано с похолоданием и прогнозом снижения температуры воздуха.

При температуре выше +10°С отопление будет работать в режиме прогрева для поддержания комфортной температуры, проинформировали в Гродненском горисполкоме.

Ранее о начале отопительного сезона сообщили столичные власти.

Напомним, тепло в жилые дома начнут подавать, если если температура воздуха не менее трех дней не поднимется выше +8°C. Решение об этом принимают местные власти.

