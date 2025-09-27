закрыть
Forbes подсчитал, как разбогатели Трамп и члены его семьи за время второго президентского срока

3
  • 27.09.2025, 22:42
Forbes подсчитал, как разбогатели Трамп и члены его семьи за время второго президентского срока

Цифры впечатляют.

В Forbes подсчитали, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США, капитал его семьи увеличился почти вдвое. На соответствующую публикацию обратил внимание Bild.

По данным Forbes, в абсолютных цифрах больше всего выиграли сам президент США и первая леди. Их состояние за последний год выросло на три миллиарда — до 7,3 млрд долларов. Впечатляющий прирост в 70%. Около двух млрд Трамп заработал на криптобизнесе — блокчейн-платформе World Liberty Financial и мемкоине Trump. Еще 400 миллионов поступили через международные лицензионные соглашения на использование имени. Остальное — гонорары за мемуары и выступления Мелании, а также доходы от ее собственного криптотокена.

В списке самых богатых людей мира Forbes Трамп поднялся на 118 позиций — до 201-го места!

Дочь Трампа Иванка и ее муж с момента его победы на выборах в 2024-м стали богаче примерно на 100 млн долларов. Это доходы от бизнеса и рост стоимости недвижимости.

На 40 млн богаче стал и сын президента Эрик. Сейчас его состояние оценивается в 750 млн долларов. Он также зарабатывает в том числе на криптобизнесе. С ним компанией American Bitcoin управляет брат — Дональд Трамп-младший, совладелец онлайн-магазина оружия GrabAGun и социальной сети Truth Social. Состояние Дона выросло с прошлого года на 50 млн долларов.

Младший сын Трампа, 19-летний студент Нью-Йоркского университета Бэррон, участвовал в создании отцовской платформы World Liberty Financial. С тех пор он заработал на продаже криптотокенов 80 миллионов долларов. Кроме того, у Бэррона есть токены, продажа которых потенциально может принести ему 525 миллионов долларов.

По данным издания, в целом Трампы сейчас обладают состоянием в 10 миллиардов долларов. Таким образом, теперь они почти вдвое богаче, чем в 2024 году, до второго президентского срока.

