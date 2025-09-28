Le Monde: За провокациями во Франции стояли сербы, связанные с ГРУ 28.09.2025, 1:12

Они подбрасывали свиные головы к мечетям.

Французские следователи подозревают, что сербская группа, которая может быть связана с российским ГРУ, стоит за акциями провокаций в Париже: подбрасыванием свиных голов к мечетям и обливанием синагог краской. По информации Le Monde, координировал эти действия человек, который находился в Сербии.

Человек из Сербии руководил как обливанием зеленой краской Мемориала жертв Холокоста, двух синагог и ресторана в Париже в мае, так и размещением девяти свиных голов возле мечетей в ночь на 8 сентября. На него уже выдан европейский ордер на арест.

Следователи обратили внимание на подразделение 29155 ГРУ, которое ранее занималось диверсиями и убийствами за рубежом. В начале 2020‑х оно было включено в специальное управление под руководством генерала Андрея Аверьянова. По информации издания, контакт с сербским посредником поддерживался через Telegram, а исполнителей подбирали на месте среди граждан Сербии.

Первой акцией стало обливание зеленой краской Мемориала жертв Холокоста и синагог 31 мая. Трех подозреваемых сербов задержали 2 июня в приморском городе Антиб на юге Франции, когда они пытались покинуть страну, и быстро обвинили в осквернении памятников.

Второй акцией было размещение свиных голов возле девяти мечетей в парижском регионе 8‑9 сентября; некоторые головы были украшены лозунгами против президента Франции Эмануэля Макрона. Согласно данным газеты Figaro, на одной из голов было написано «Макрон».

Расследование ведется при поддержке партнеров Франции по «Клубу Берн» — объединению спецслужб 27 стран ЕС, Норвегии и Швейцарии. Источники Le Monde отмечают, что исполнителям платили всего лишь по несколько сотен евро, что свидетельствует о низком приоритете миссии и дает возможность Москве отрицать свою причастность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com