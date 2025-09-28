Польша поднимала в небо истребители 28.09.2025, 9:22

иллюстративное фото charter97.org

Наземные системы ПВО и РЛС были приведены в высшую степень боевой готовности.

Ночью 28 сентября в воздушном пространстве Польши действовали польские и союзные ВВС. Авиацию поднимали в связи с активностью дальней авиации России, наносящей удары по территории Украины.

В то же время наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.

В соответствии с действующими процедурами Оперативный командующий Вооружённых сил Польши задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca…



