Польша поднимала в небо истребители
- 28.09.2025, 9:22
Наземные системы ПВО и РЛС были приведены в высшую степень боевой готовности.
Ночью 28 сентября в воздушном пространстве Польши действовали польские и союзные ВВС. Авиацию поднимали в связи с активностью дальней авиации России, наносящей удары по территории Украины.
В то же время наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.
В соответствии с действующими процедурами Оперативный командующий Вооружённых сил Польши задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.
❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 28, 2025
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/zKkh6xuZZC