О таком Минск может только мечтать: Вильнюс богатеет огромными темпами

Экономический бум столицы Литвы.

Рост Вильнюса в последние годы неоспорим — за пять лет число жителей увеличилось на 50 тысяч, и к концу десятилетия в столичном регионе может концентрироваться более половины всей экономики Литвы, сообщает LRT.

По словам главного экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса, с момента вступления Литвы в ЕС по ВВП на душу населения (с поправкой на разницу цен) страна значительно приблизилась к среднему уровню Евросоюза — и ни одна другая страна ЕС за 20 лет не демонстрировала столь быстрого прогресса.

Экономист подчеркнул, что такого скачка, как Вильнюс, не сделал ни один другой город региона.

«С начала века ВВП Вильнюса, экономика столичного региона выросла в восемь раз. Нас догоняет только Таллинн, а остальным городам региона далеко», – сказал он на форуме «Амбиции Вильнюса».

Вильнюс и его регион становятся главным центром экономики Литвы: по прогнозам, уже к концу десятилетия здесь будет сосредоточено около 50% национальной экономики. По этому показателю столичный регион не только сравнялся со средним уровнем ЕС, но и обогнал столичные регионы Испании и Италии.

Основой роста является сектор высоких добавленных стоимостей — финансы, ИКТ и другие сферы услуг, которые уже составляют четверть экономики города. За десятилетие их вклад вырос примерно в 20 раз и, по прогнозам, в этом году превысит 10 млрд евро. В секторе занято около 50 тысяч человек — каждый десятый житель Вильнюса.

Прямые иностранные инвестиции в стране увеличились с 4 млрд евро до вступления в ЕС до 40 млрд евро в настоящее время, из которых 75% приходятся на Вильнюс, главным образом в услуги с высокой добавленной стоимостью.

При этом промышленность составляет около 15% экономики столицы — выше, чем в Риге и Таллинне, но ниже, чем в Хельсинки (19%). Туризм также демонстрирует рост: за десятилетие количество гостей города увеличилось почти на 20%.

