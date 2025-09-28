Премьер Молдовы заявил о масштабной кибератаке на ЦИК

Премьер Молдовы заявил о масштабной кибератаке на ЦИК2
- 28.09.2025, 14:57
- 1,698
В стране проходят судьбоносные парламентские выборы.
Избирательная инфраструктура Молдовы в течение субботы и воскресенья подверглась нескольким кибератакам, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов.
Как сообщает «Европейская правда», об этом в воскресенье рассказал молдавский премьер-министр Дорин Речан.
По словам Речана, на инфраструктуру, связанную с избирательным процессом в Молдове — в частности Центральную избирательную комиссию и несколько избирательных участков за рубежом — было совершено «несколько попыток кибератаки».
«Все атаки были обнаружены и нейтрализованы в режиме реального времени, без влияния на избирательный процесс», — добавил он.
Молдавский премьер сообщил, что Служба информационных технологий и кибербезопасности (STICS) была вынуждена заблокировать платформу host.md из-за массовой кибератаки, из-за чего «около 4000 веб-сайтов не функционируют».
«Атаки организованы одновременно с целью перегрузки сети STISC, которая обслуживает ЦИК и другую избирательную инфраструктуру», — отметил Речан.
Парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны.