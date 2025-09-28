Что на самом деле происходит с МАЗом 2 28.09.2025, 15:03

3,178

Правда далека от бравурных речей правителя.

«Машиностроительная отрасль является одной из важнейших для экономики Беларуси, дает рабочие места десяткам тысяч жителей республики. Продукция, которая сходит с отечественных конвейеров, востребована во всех уголках земного шара», — говорится в поздравлении Лукашенко работников машиностроения с профессиональным праздником.

Понятно, что в поздравительной телеграмме никто не станет говорить о печальных вещах. Но факт в том, что реальная ситуация с «востребованностью во всех уголках земного шара» очень далека от бравурных речей правителя, пишет «Салiдарнасць».

Далека настолько, что даже он сам при других обстоятельствах не особо пытается скрывать всю сложность положения. Проблема в том, что страны, где наши трактора, грузовики и автобусы востребованы, как правило, не могут за них заплатить.

А ставшая основным для белорусской продукции рынком сбыта Россия преподнесла официальному Минску неприятный сюрприз.

— Самая большая проблема сегодня в Беларуси — заместить тот объем, который мы не можем сегодня продать в силу определенных, объективных причин в РФ, — открыто признает тот, кто совсем недавно искренне радовался возможности заработать на чужой войне.

Итоги продаж автобусов и грузовиков Минского автозавода за январь-август этого года лишь прибавили пессимизма. В итоге белорусские автопарки наблюдают аттракцион невиданной щедрости, получая нераспроданные в России автобусы.

Главная же загвоздка в том, что Лукашенко, судя по всему, готов винить в происходящем всех — начиная с профильных чиновников и заканчивая главой правительства, которые «не справляются» растолкать продукцию по странам дальней дуги и в Россию.

Но только не себя, «сохранившего» советское промышленное наследие и советские же методы управления — и производством, и страной.

