Эстония выделила миллионы евро на американское оружие для Украины
- 28.09.2025, 16:48
В рамках инициативы НАТО PURL.
Эстония направит 10 млн евро на инициативу НАТО PURL. В рамках программы Украина получит американское оружие, которое профинансируют партнеры.
Об этом сообщает министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкну в Twitter (X).
«Эстония вносит 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL для срочного укрепления обороны Украины», - заявил глава МИД.
Эстония приняла соответствующее решение, поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, продолжая атаки на передовой и воздушный террор против украинских городов.
Министр подчеркнул, что Украине нужна быстрая поддержка для защиты гражданского населения, удержания линии фронта и движения к миру.