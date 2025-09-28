закрыть
Эстония выделила миллионы евро на американское оружие для Украины

  • 28.09.2025, 16:48
В рамках инициативы НАТО PURL.

Эстония направит 10 млн евро на инициативу НАТО PURL. В рамках программы Украина получит американское оружие, которое профинансируют партнеры.

Об этом сообщает министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкну в Twitter (X).

«Эстония вносит 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL для срочного укрепления обороны Украины», - заявил глава МИД.

Эстония приняла соответствующее решение, поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, продолжая атаки на передовой и воздушный террор против украинских городов.

Министр подчеркнул, что Украине нужна быстрая поддержка для защиты гражданского населения, удержания линии фронта и движения к миру.

