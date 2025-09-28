закрыть
28 сентября 2025, воскресенье
Выборы в Молдове: за границей массово «минируют» участки для голосования

  • 28.09.2025, 17:30
Выборы в Молдове: за границей массово «минируют» участки для голосования

Власти страны подготовились к такому сценарию.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы. В то же время появились сообщения, что ряд зарубежных участков для голосования якобы «заминировали».

Об этом сообщает в Facebook Министерство иностранных дел Молдовы.

«Предупреждения о минировании начались именно так, как и предупреждали власти ранее, что это произойдет в рамках вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова», - сказано в публикации.

В министерстве отметили, что власти Молдовы подготовились к такому сценарию и сотрудничают с другими странами, чтобы «не пострадал избирательный процесс».

«Камеры наблюдения за выборами, расположенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они остались целыми до возобновления голосования», - пишет МИД Молдовы.

Также ведомство призвало всех граждан страны прислушаться к рекомендациям властей, официальной информации и продолжить честное голосование.

Напомним, что на сегодняшних выборах в Молдове основная конкуренция ожидается между правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) и Патриотическим блоком, в который вошли социалисты, коммунисты, а также партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

Накануне президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Россия попытается повлиять на результат парламентских выборов в стране.

