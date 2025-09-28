Воздушный шар приземлился прямо на парковке в Белостоке и напугал местных жителей 2 28.09.2025, 17:42

Там был «сюрприз» из Беларуси.

На парковке в польском Белостоке 27 сентября приземлился воздушный шар с упакованной в пленку посылкой. Местные жители поделились снимками необычного объекта, пишет https://tvn24.pl/bialystok/bialystok-balon-z-pakunkiem-wyladowal-na-parkingu-akcja-policji-st8670997.

На место прибыли саперы, они проверили находившийся в шаре предмет и установили, что он не представляет угрозы. В посылке находились сигареты из Беларуси. В частности, на опубликованных снимках видны пачки с названием «Минск».

— У шара был трекер, а в свертке находились сигареты без польских акцизных марок. Всего — две тысячи пачек, — рассказали подробности в пресс-службе Воеводского управления полиции в Белостоке.

Позже выяснилось, что в ту ночь несколько подобных шаров приземлились в Подляском воеводстве.

В частности, в ночь с пятницы на субботу пограничная служба сообщила о еще одном воздушном шаре, обнаруженном в Клеосине — населенном пункте, расположенном рядом с Белостоком.

В Подляском отделении Пограничной службы рассказали, что задерживали тех, кто приходил к шару забрать контрабанду.

Там отметили, что силовые структуры в Подлясье уже неоднократно ранее находили метеозонды, которые использовались для контрабанды сигарет через польско-беларусскую границу. На данный момент зафиксировано более 90 таких случаев, а общая стоимость сигарет, ввезенных этим способом, составляет около 2,2 миллиона злотых (около 600 тысяч долларов).

