«Пришлось за 15 секунд собрать свой чемодан и бежать на лестничную клетку»

Белорус рассказал, как работает «мужем на час».

Казалось бы, профессия «муж на час» предполагает всего лишь умение ловко пользоваться молотком или дрелью, однако это куда более тонкая работа, которая может спасти клиентов даже от одиночества.

Журналисты пообщались с одним из тех, кто попробовал себя в такой профессии.

— На самом деле, «муж на час» — это человек, который помогает там, где не хватает второй пары рук. Это может быть карниз, замок, розетка, сборка шкафа, детская кроватка. Все то, что вроде бы просто, но требует опыта и инструмента. И знаете, самое частое, что я слышу от клиентов: «Ну наконец-то кто-то пришел и сделал то, на что у нас руки годами не доходили», — говорит собеседник.

Как инженер стал «мужем на час»

Павел — инженер по образованию. Жизненные обстоятельства когда-то так сложились, что ему пришлось уйти с постоянного места работы.

— В какой-то момент я остался без работы. Сидеть дома не мог, начал искать подработки. Увидел объявление «Требуется муж на час». Сначала усмехнулся и подумал: да кто всерьез это заказывает? Но любопытство пересилило, и я решил попробовать. Я думал, что буду крутить полки и чинить краники, но оказалось, что это лишь часть работы. Люди иногда вызывают не только ради работы. Бывает, нужен собеседник. Бывает, нужно чувство безопасности — когда кто-то придет и решит проблему, пусть даже маленькую. Но, безусловно, есть и те, кто просто вызывает помочь. К слову, лично для себя делал статистику по заказам. Получилось, что мужчины и женщины в равной степени вызывают «мужа на час».

В данной профессии очень интересует стереотипное представление об обязанностях «мужа на час».

— Да, стереотипов хватает, — подтверждает Павел. — Многие думают, что «муж на час» — это про романтику. Но на деле, максимум — тебе могут подмигнуть или в шутку спросить: «А что входит в услуги?». Конечно, мы всегда объясняем, что это чисто бытовая помощь. Хотя честно скажу: иногда женщины вызывали меня просто, чтобы кто-то рядом был, иногда для общения. Одинокой девушке вечером заменить замок или пожилой женщине отрегулировать дверь — это ведь тоже про доверие.

Психологическая нагрузка

По словам Павла, самая сложная часть работы связана не с техникой:

— Знаете, самая сложная часть — это не техника. Шуруповерт всегда справится. Самое сложное — это слушать людей. Ты приходишь в дом, и они делятся с тобой своими проблемами: кто-то рассказывает про своих детей, кто-то про болезни, кто-то про одиночество. И ты не можешь сделать вид, что это тебя не касается, это та самая дополнительная функция, которую ожидают люди, вызывая мужчину на час домой. Я научился быть немного психологом, ведь иногда человеку важнее поговорить, чем починить розетку. Я помню одну бабушку, она позвала меня повесить шторку в ванной. Работа — пять минут, но мы потом пили чай почти два часа. И я понял, что она просто давно не разговаривала с кем-то. В такие моменты я думаю, что играю роль спасателя от одиночества. Хоть я сам себе порой могу противоречить: говорю, что устал от историй, но, когда меня вызывают и я молча чиню кран, меня это как-то тоже слегка напрягает. Нужно всегда держать баланс.

Но есть и обратная сторона медали, продолжает Павел:

— Ты копишь истории, чужие слезы и радости, и иногда это давит. Приходишь домой, а внутри тяжесть после работы. В такие моменты нужно отпускать ситуации, иначе не выдержишь. Но когда видишь благодарность в глазах — это сильнее любой усталости.

Истории, которые невозможно забыть

— Как-то раз меня вызвал молодой парень помочь собрать кровать. При разговоре выяснилось, что он впервые совместно проживает с девушкой, но ничего в делах мастерских не понимает. Естественно, девушка не знала, что их кровать собирается не ее парнем, а чужим человеком, но это и не важно. Кульминацией истории стал момент, когда она позвонила своему парню и сказала, что не может через домофон попасть в квартиру. И тут я почувствовал себя как будто в мелодраме: хоть бери да за занавеску прячься или в шкаф. Пришлось за 15 секунд собрать свой чемодан и выбежать на лестничную клетку. А с парнем договорились, что созвонимся вечером и я ему дорасскажу, куда докрутить болтики, чтобы кровать была собрана до конца. Честно, не знаю больше ничего про эту пару, но надеюсь, что они счастливы.

Следующая история оказалась не менее трогательной.

— Была семья, молодая пара. Муж уехал на заработки, а жена с маленьким ребенком осталась одна. Она позвала меня собрать детскую кроватку. Мы с ней разговорились, и я увидел, как ей тяжело — усталость, тревога, страх за будущее. Я собрал кроватку, а потом еще помог ей наладить замок в двери, чтобы она чувствовала себя спокойнее. Когда я уходил, она сказала: «Спасибо вам, вы мне больше помогли, чем вы думаете», — рассказал Павел.

Сегодня он работает в столичной компании инженером, а «мужем на час» подрабатывает лишь время от времени.

