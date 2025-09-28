«Лавров снова соврал» 28.09.2025, 19:41

Лидеры ЕС напомнили, что на Россию нужно продолжать давить.

В ночь на 28 сентября 2025 года Россия произвела очередную массированную атаку по Украине, используя ударные дроны и ракеты. Известно о четверых погибших в Киеве. Также пострадали Запорожье, Сумская, Одесская, Хмельницкая, Черниговская, Николаевская области. Вскоре начали появляться реакции европейских лидеров на российский терроризм.

Президент Финляндии Александр Стубб

«Россия вновь целенаправленно атакует мирных жителей. Среди погибших подтверждены ребенок и медики. Это варварское нападение, произошедшее сразу после недели Генеральной Ассамблеи ООН, наглядно разоблачает ложные нарративы России о войне и вновь показывает миру истинное лицо агрессора», - заявил он в X (Twitter).

Кроме того, Стубб также отметил, что сейчас настало время для утверждения следующего пакета санкций ЕС, который стал бы продолжением давления на военную машину Путина.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис

Политик подчеркнул, что генсек НАТО Марк Рютте был прав, когда говорил, что бессмысленно слушать речи главы МИД РФ Лаврова.

«Из его уст не выходит ничего хорошего и правдивого. Вчера Лавров снова выступил, на этот раз на Генассамблее ООН, и соврал о приверженности России Уставу ООН, его принципам и миру. В то же время Россия обрушила на Украину град ракет и дронов, показав свое настоящее — террористическое — лицо», - заявил он в X (Twitter).

Также Будрис подчеркнул, что Россия не добивается никаких реальных успехов в агрессивной войне против Украины. Но Европе, в свою очередь, необходимо перестать покупать российские нефть и газ, усилив всестороннее давление на РФ.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс

Он напомнил, что Украина в течение многих месяцев предлагает немедленное прекращение огня, тогда как Путин отвечает исключительно террором и агрессией.

«Только с большей военной мощью и усилением давления мир с Россией возможен», - написал Брекелманс в X (Twitter).

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский

«Прошел уже больше месяца с момента событий на Аляске, и ясно: Путин хочет террора, а не мира. Сегодня ночью он снова ударил по Киеву — сотни дронов, убиты мирные жители, в том числе 12-летняя девочка. Наша безопасность решается в Украине», - подчеркнул Липавский в X (Twitter).

Он также отметил, что продолжит отстаивать чешскую инициативу по артиллерийским боеприпасам для Украины.

