Полиция Молдовы задержала приднестровцев с пиротехникой, готовивших беспорядки
- 28.09.2025, 21:21
Стали известны подробности акции.
Полиция Молдовы провела задержания по делу о подготовке беспорядков и массовых беспорядков после выборов.
Информацию об этом передали журналистам в воскресенье вечером, хотя задержания произошли несколько раньше, сообщает «Европейская правда».
Сначала национальная полиция Республики Молдова сделала заявление о том, что «располагает информацией об отдельных группах лиц, которые планируют организовать беспорядки и дестабилизацию в столице после полуночи» и «во время анонсированной на завтра (понедельник) акции протеста».
В этом сообщении не было никакой конкретики. Однако уже через час пресс-служба полиции обнародовала новое заявление, сопроводив его нарезкой оперативного видео, отснятого, исходя из таймкодов на ролике, незадолго до появления первого пресс-релиза.
В сообщении говорится о том, что спецподразделения полиции провели задержание подозреваемых в рамках «уголовного дела, возбужденного по факту подготовки к дестабилизации ситуации и массовым беспорядкам сразу после завершения выборов и во время завтрашней акции протеста в столице».
Задержаны три человека, которых полицейские считают сотрудниками силовых структур Приднестровья. Из сообщения следует, что задержанные отвечали за «координацию, мониторинг и материально-техническое обеспечение» в контексте запланированных беспорядков.
«Во время задержания и обысков у них был обнаружен ряд предметов, в том числе пиротехника и легковоспламеняющиеся вещества, которые должны были быть использованы для создания паники и хаоса в толпе», – говорится в заявлении полиции.
Еще перед днем голосования премьер Молдовы заявлял, что РФ тратит сотни миллионов евро, чтобы захватить власть по итогам выборов.
Как сообщалось, в воскресенье полиция заявляла о «минировании» участков вдоль Приднестровья.
В то же время, зарубежные участки для голосования тоже массово «минировали».