Трезвых белорусских водителей предупредили о штрафе до 4200 рублей 29.09.2025, 1:15

За что?

В ГАИ Минска традиционно в воскресенье коснулись темы пьяного вождения автомобилей. Но на этот раз в Госавтоинспекции предупредили не желающих прокатиться под градусом, а трезвых водителей или владельцев машин за содействие им, пишет Telegraf.news.

В ГАИ напомнили, что ответственность за передачу пьяным машины для управление - наказуемое деяние. В ПДД четко сказано, что владелец авто или имеющий право на вождение автомобилем не имеет права передавать его другому лицу, если тот находится в состоянии опьянения.

«За нарушение указанного требования Правил лицо, передавшее управление, может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 50 (2100 рублей - Ред.) до 100 базовых величин (4200 рублей -Ред) с лишением права управления на 3 года», - предупредили в ГАИ Минска.

Там также напомнили о социальной ответственности белорусов, так как помимо самого штрафа и лишения прав они своими действиями могут спровоцировать серьезные ДТП и трагические последствия.

«Передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, создает серьезную опасность для дорожного движения, поскольку находясь в состоянии опьянения водитель не в полной мере может контролировать свои действия», - напомнили в ГАИ.

В Госавтоинспекции также уточнили, что в случае повторного за год нарушения наступает уголовная ответственность.

