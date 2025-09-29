закрыть
29 сентября 2025, понедельник
На выборах в Молдове лидирует партия Санду

  • 29.09.2025, 0:45
На выборах в Молдове лидирует партия Санду

После подсчета 86% бюллетеней.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове прошли парламентские выборы. Голосование официально объявили закрытым.

После подсчета 86% бюллетеней партия Санду сохраняет лидерство, получив 45,06% голосов, в то время как пророссийский Патриотический блок набирает 27,64%, сообщает nv.ua.

Как отметили в ЦИК, общая явка составила 52%.

Согласно данным, среди людей в возрасте от 18 до 25 лет явка составила 48%. Наибольший показатель среди людей в возрасте 66−75 лет. Их явка составила 76,14%.

Избирательные участки открылись в 7 утра и работали до 21:00.

