29 сентября 2025, понедельник
Зеленский ответил Лукашенко

5
  • 29.09.2025, 12:46
  • 7,910
Владимир Зеленский

Президент Украины иронично прокомментировал предложение диктатора.

Президента Украины Владимира Зеленского на Варшавском форуме по безопасности попросили прокомментировать недавнее заявление Александра Лукашенко о «хорошем предложении» по прекращению войны. Ответ украинского лидера был коротким и ироничным, пишет «Зеркало».

— Могли бы вы пролить на это какой-то свет? — спросила ведущая о предложении диктатора.

— Мне сейчас сложно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну, — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что хотел бы напомнить Лукашенко о суверенитете Беларуси.

— Я бы хотел, чтобы он помнил, что его страна — независимая. Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два довольно пожилых человека, о чем-то разговаривают. Поэтому мне сложно комментировать то, о чем они говорят, — заключил Владимир Зеленский под смех и аплодисменты в зале.

